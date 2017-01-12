Video hakem geliyor

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknolojik dönemin seneye hayata geçeceğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin ısrarla istediği video hakem uygulaması için geri sayım başladı. Başakşehir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ devrim niteliğindeki kararı açıkladı. Video hakem uygulaması için anlaşmaların yapıldığını ifade eden Gümüşdağ, “Mart ayı itibariyle denemeler başlayacak. Gelecek sezonla birlikte de bu önemli proje hayata geçecek. Türk futbolu için yeni dönem hayırlı olsun. Çok faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

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FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan da video uygulamasının olumlu olacağını kaydetti. Deneyimli hakem, “Video hakem uygulaması yeni bir şey değil, uzun süredir çalışılıyor. Futbolun kurallarına adapte edilmesi gerekiyor. Umarım ikinci yarı keyifli olur ve daha başarılı oluruz. Video hakem sistemi devrim niteliğinde. Uygulamanın neler getireceğini yakında göreceğiz” ifadesini kullandı.