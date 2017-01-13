’10 turistin gitmediği yerde 5 yabancı var’

Bandırma Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, 1. Lig’deki yabancı kontenjanını eleştirdi.

Bandırmaspor’un Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, 1. Lig'de yabancı kontenjanının yükseltilmesi nedeniyle Türk sporcuların kaybolduğunu söyledi. “Ancak çalışan her zaman kazanır” diyen tecrübeli hoca, “Yabancı kuralı 1. Lig'de trajikomik. Elazığ'a, Antep'e yılda kaç turist gidiyor. 10 turistin gitmediği yerde 5 yabancı var. Takımların gelen turist sayısından fazla yabancısı bulunuyor. Böyle bir şey olabilir mi” ifadelerini kullandı.

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“1. Lig’de 5 yabancı oynatabilirsin ama diğer 5'i kulübede oturacak” diyen Uçar, “Niye alıyorum o zaman diğer 5 yabancıyı? Kontenjan 3'ü geçmemeli hatta yabancısız olmalı” şeklinde konuştu. 5-6 yıl 1. Lig'den bir üst lige çıkamayan takımların küme düşürülmesi gerektiğini kaydeden genç çalıştırıcı, “Hedefi olan takım gelsin. Sezon başı 18 takım ‘yukarı çıkacağım' diyor. Sonra ligin 5. haftasında hocalar değişiyor” dedi.

Süper Lig ile 1. Lig arasında çok büyük bir farkın olduğunu belirten Uçar, “Bana göre 1. Lig çok daha zor” ifadelerini kullandı. Bandırma'ya geldiğinde takımın durumunun pek iç açıcı olmadığına vurgu yapan genç hoca, “Biraz sıkıntılar vardı. Yeni çıkılmış bir lig, adaptasyon sorunu ve kadroda derinlik yoktu. Ara transferlerle takımın çehresi biraz daha değişti. Sıkıntı yaşamak istemiyorsak çıkış yakalamalıyız” diye konuştu.