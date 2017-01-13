23. Yaz Deaflympics Olimpiyatları müsabaka tarihleri belli oldu

Samsun 23. Yaz Deaflympics Genel Koorinatörü Serkan Baltacı, Samsun’da yapılacak olan 23. Yaz Deaflympics Olimpiyatları'nın 18 Temmuz’da açılış töreni ile başlayacağını, 19-30 Temmuz tarihlerinde müsabakaların oynanacağını ve yine 30 Temmuz’da da kapanış töreni ile son bulacağını söyledi.

Temmuz ayında Samsun'da yapılacak olan 23. Yaz Deaflympics Olimpiyatları hakkında İl Koordinasyon Kurulu’nda kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi veren Samsun 23. Yaz Deaflympics Genel Koorinatörü Serkan Baltacı, “Deaflympics, eski adıyla Dünya İşitme Engelliler Oyunları ve Uluslararası İşitme Engelliler Oyunları, işitme engelli elit sporcuların katıldığı, 21 spor branşında gerçekleştirilen en büyük spor organizasyonudur. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından da tanınan deaflympics, branş sayısı ve katılımcı ülke sayısı baz alındığında olimpiyatlar ve Paralimpik Olimpiyatlar’dan sonra dünyanın üçüncü büyük spor organizasyonudur. Bu da Türkiye tarihinde hepimizin el birliği ile yapılacak en büyük organizasyon olacaktır. Yaz Deaflympics ve Kış Deaflympics olarak 4 yılda bir düzenlenir. 2017 Yaz Deaflympics Türkiye'de Samsun'da düzenlenecek. 2019 Kış Deaflympics ise İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenecektir” dedi.

Olimpiyatlar 18-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

Olimpiyatların Samsun'da 21 branşta yapılacağını belirten Baltacı, “Golf branşı olimpiyat tarihinde ilk defa Samsun'da yapılacak. 21 spor branşında biz 109 akredite ülkesi olan ICSD'den 73 ülke Samsun'da geleceğini söylediler. Bunların 4 bin 210'u sporcu olmak üzere 5 bin 966 kişilik kafile gelecek. Bu da ICSD'nin tarihinde en yüksek oranda katılım listesidir. Samsun'da yapılacak olan 23. Yaz Deaflympics Olimpiyatları 18 Temmuz'da açılış töreni ile başlayacak, 19-30 Temmuz tarihlerinde müsabakalar oynanacak ve yine 30 Temmuz'da da kapanış töreni olacaktır. Yani biz 13 günlük bir düğüne hazırlanıyoruz. Bu 13 günlük düğün sonunda inşallah alnımızın akıyla çıkacağız” diye konuştu.

Samsun'da yaklaşık 30 tesisi kullanacaklarının altını çizen Baltacı, “Çarşamba ve Bafra arasında yaklaşık 30 tesiste müsabakalarımız olacak ve 30'un üzerinde antrenman tesisleriyle birlikte spor tesisi kullanacağız. Güreşi Kavak ilçesine alacağız. Çünkü Kavak'ta güreş hem seyirci hem de salon açısından orayı da kazanmak istedik. Bizim isteğimiz gittiğimiz yerlerde birçok miras bırakmak. Spor hazırlıklarımızı tamamlamamız için birçok talebimiz oluyor. Büyük oranda tesislerimiz hazır ama bu tesisleri sadece bina olarak değil hem çevre hem de alt yapı olarak da hazırlıkları çok önemlidir. Bu sebeple bizlerden kurumlara gelen yol, alt yapı, içme suyu, doğalgaz, elektrik, ruhsat, bağlantı, tahsis işlemlerinde kamu kurum ve kuruluşların bizlere öncelik vermesini ve dikkate alması bizleri çok mutlu edecektir. İşitme engellilerin tek iletişim aracı internet ve telefondur. İnternet ile ilgili bazı kurumların çalışmaları oluyor” şeklinde konuştu.