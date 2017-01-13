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GALATASARAY
14 Ocak 2017 19:00
ATİKER KONYASPOR
vs
GALATASARAY
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Yeni transferler Konyaspor maçı kafilesinde

Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kafilesinde yeni transferler de yer aldı.
15:0613 Ocak 2017
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Yeni transferler Konyaspor maçı kafilesinde

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı Kırmızılılar, cumartesi saat 19.00’da başlayacak maç için bugün saat 15.00’te Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Konya’ya hareket ederek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Atiker Konyaspor mücadelesi için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.

Etiketler
galatasaray Garry Rodrigues konyaspor
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