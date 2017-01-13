Akhisar’da Serdar ve Sissoko yok

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Karabükspor'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı 20 puanla 10. sırada tamamlayan Akhisar Belediyespor, ikinci yarı perdesini 14 Ocak Cumartesi günü Kardemir Karabükspor deplasmanında açacak.

Dr. Necmettin Şehoğlu Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek, Uygar Bebek ve Osman Gökhan Bilir de bayraklarıyla Öztürk’e yardımcı olacak. Yeşil-siyahlı ekipte Ümraniyespor kupa maçında kırmızı kart gören Serdar Kesimal ve sarı kart ceazasılı Sissoko forma giyemeyecek.

Savunmada Serdar’ın yerine yeni transferlerden Smardic’i oynatacak teknik direktör Tolunay Kafkas, yine devre arasında kadroya dahil edilen Olcan Adın’a da sol kanatta görev verecek. Kafkas’ın Gaziantepspor’dan transfer edilen Daniel Larsson’dan da oyunun akışına göre ikinci yarıda yararlanması bekleniyor. 2 puan farkla bir basamak altlarında yer alan Kardemir Karabükspor’un güçlü bir takım olduğuna vurgu yapan Kafkas, “Kazanıp, ikinci yarıyı iyi başlamak istiyoruz” dedi.