Antalyaspor ile Gaziantespor 35. randevuda

Gaziantepspor ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynayacakları maçla birlikte ligde 35., toplamda ise 55. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in ilk yarısında 16 maçta topladığı 22 puanla 9. sırada yer alan Antalyaspor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında 15 Ocak Pazar günü deplasmanda Gaziantespor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ile Gaziantepspor Süper Lig'de 35, toplamda ise 55. kez rakip olacak.

Toplamda 54 kez karşılaştılar

Antalyaspor ile Gaziantepspor, ligin 17. haftasında saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. İki takım tarihlerinde ilk kez 1972-1973 sezonunda Spor Toto 2. Lig'de karşı karşıya geldi. Mücadeleden Antalyaspor 1-0'lık üstünlükle ayrılan taraf oldu. Kırmızı-beyazlılar ile kırmızı-siyahlı ekip, Spor Toto 2. Lig'de 16, Spor Toto Kupası'nda 2, Türkiye Kupası'nda 2 ve Süper Lig'de 34 maçta birbirlerine rakip oldu. Toplamda 54 kez karşılaşan iki takım en son geçtiğimiz sezonun 34. haftasında karşılaşırken mücadeleyi Gaziantepspor Muhammet İldiz ve Abdülkadir Kayalı'nın golleriyle 2-0 kazandı.

Gaziantep sahasında üstün

Antalyaspor, Gaziantepspor'a karşı oynanan 54 maçta, 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 26 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar, Gaziantepspor’a karşı oynadığı 54 maçta 51 gol atarken, kırmızı-siyahlı ekip ise Antalyaspor'a 68 gol atma başarısını sağladı. Gaziantep'te 26 kez karşılaşan iki takımın maçlarında ise Güneydoğu ekibi rakibine karşı 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 4'de yenilgi aldı.

En gollü maçta 7 gol atıldı

Antalyaspor ile Gaziantepspor arasında oynanan maçlarda en farklı skoru 2008-2009 sezonunda 4-1 ile Gaziantespor ve 2012-2013 sezonunda oynanan ve 5-2 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona eren maçlar olarak kayıtlara geçti. 2012-2013 sezonunda oynanan ve Antalyaspor'un 5-2 üstünlüğü ile sona eren maç iki takım arasında oynanan 54 maçta en çok golün atıldığı maç olarak ise istatistiklere yansıdı.

En çok alınan skor 16 maç ile 1-0

Antalyaspor ile Gaziantepspor arasında oynanan mücadelelerde en çok alınan skor ise 16 maç ile 1-0'lık skor oldu. İki takım 8 maçta 2-1'lik skor alırken, 7'şer maçta ise 0-0 ve 2-0'lık skorlarla sahadan ayrıldı. 4'er maçta 1-1 ve 3-1'lik sonuçlar elde eden Antalyaspor ile Gaziantepspor, 2 maçta 3-2 ve birer maçlarda ise 2-2, 3-0, 3-3, 4-1, 4-2 ve 5-2'lik skorlar aldı.

Antalya’da Motta cezalı, 4 oyuncu kart sınırında

Gaziantepspor maçı öncesi Antalyaspor'da Ramon Motta, ilk yarının son maçında Kasımpaşa'ya attığı golden sonra formasını çıkarmasının ardından gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve bu haftaki maçta takımını yalnız bırakacak. Antalyaspor'da 4 oyuncu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda Gaziantepspor maçında Chico, Danilo, Yekta ve M'billa sarı kart görmeleri halinde ligin 18. haftasında Ankara'da oynanacak olan Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecekler.

Antalyaspor'da muhtemel 11

Gaziantepspor-Antalyaspor mücadelesinde Eskişehir bölgesi hakemi Suat Arslanboğa düdük çalacak. Mücadeleye kırmızı-beyazlıların şu 11 ile çıkması bekleniyor:

“Fornezzi, Celutska, Diego Angelo, Chico, Sakıb Aytaç, Danilo, Zeki Yıldırım, Charles, M'billa, Deniz Kadah Ve Eto'o.”