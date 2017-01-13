Beşiktaş’tan Jorge Jesus açıklaması

Beşiktaş, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Şenol Güneş'in yerini alacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Beşiktaş, takımın başına Şenol Güneş yerine Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un geçeceği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Siyah-beyazlı kulüp bu haberi manidar olarak nitelendirdi.

İşte Beşiktaş’ın açıklaması:

Bugün bazı gazetelerde yer alan, Beşiktaş’ın yeni teknik direktör olarak Jorge Jesus ile görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, futbolcularımız ve tüm camiamızla kenetlenip, şampiyonluk yolunda adım adım ilerlediğimiz günlerde bu tarz haberlerin çıkması maksatlı ve manidardır.

Camiamızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.