Çaykur Rizespor forvetini buldu

Uzun süredir golcü arayan Çaykur Rizespor, Avusturya’nın Sturm Graz takımından Nijeryalı Bright Edomwonyi’yi renklerine bağladı.

Çaykur Rizespor, forvet hattını Avusturya'nın Sturm Graz takımından Nijeryalı Bright Edomwonyi ile güçlendirdi. Yeşilmavili ekibin basın sözcüsü Saffet Mete, yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda görüştüğü 22 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibiyle 4.5 yıllık sözleşme imzalayan genç forvet ardından takımın kampına dahil oldu.

Bright Edomwonyi için Çaykur Rizespor'un Sturm Graz kulübüne 1 milyon Euro ödediği bildirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Nijeryalı oyuncu yeşil-beyazlılarda gol atmak için sabırsızlandığını ve Türkiye Ligi'nde oynayacak olmasından ötürü çok mutlu olduğunu belirtti. Edomwonyi bu sezon 18 maçta 1.419 dakika sahada kalırken, 4 gol kaydetti.