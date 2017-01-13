Ersun Yanal’dan Mehmet Ekici’ye rest!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursaspor maçında kadroya almadığı Mehmet Ekici için çok net konuştu! Yanal ayrılığın sinyalini verdi.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına Bursaspor deplasmanda 2-1’lik galibiyetle başlayan Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal, 3 puan için futbolcularını kutladı. Camia olarak sabra ihtiyaçlarının olduğunu belirten Yanal, gündemi meşgul eden ve Bursaspor maçı kadrosuna almadığı Mehmet Ekici için çok net konuştu!

Ersun Yanal’ın maç ve Mehmet yorumu şöyle;

“Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kaygılı bir dönem geçiriyoruz. Trabzonspor’un camiasının beklentileri çok yüksek. Taraftarlar ve yöneticilerin sabırları için teşekkür ediyorum. Futbolcularımın oyundan çok kazanma hırslarından dolayı çok tebrik ediyorum. 10 kişiyle aldığımız galibiyet önemliydi.

Genç oyuncularımız var, onları kazanmak için bir süreç var. Takım olmak adına olan süreci herkes sakin olarak takip etsin. Buna ihtiyacımız var.

N’Doye nazik ve kibar bir oyuncu. O pozisyonda bilerek kırmızı kart görecek bir oyuncu değil. Hakemin takdiri. Pozisyonu çok iyi izleyemedim. Bizim de başımıza geliyor, rakiplerin de başına geliyor. Hakem inşallah doğru karar vermiştir. Hatalıysa da problem!

Mehmet Ekici bizim futbolcumuz. Birçok şey konuşuluyor. Mehmet’in bizimle olmak için bir isteği yoksa aramızda olmayacaktır. Çünkü bizim, içimizde olmak isteyen oyuncularla devam edeceğiz. Bizimle olmak istemiyorsa problem yok.”

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