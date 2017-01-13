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Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım PFDK’ya sevk edildi

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nu resmi siteden yaptığı açıklamayla istifaya davet eden Fenerbahçe ve başkan Aziz Yıldırım, PFDK'ya sevk edildi.
20:0013 Ocak 2017
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Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

PFDK’dan yapılan açıklama şöyle;

“FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 12.01.2017 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM’ın kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

12 Ocak 2017 Fenerbahçe`den Yusuf Namoğlu`na istifa çağrısı Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu için zehir zemberek bir açıklama yayınladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Aziz Yıldırım Fenerbahçe pfdk Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
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