Fenerbahçe’nin Sydorchuk inadı

Fenerbahçe, Advocaat’ın raporunda “Kesinlikle alınmalı” ifadelerine yer verdiği Sergiy Sydorchuk için ısrarcı

Fenerbahçe’de, Teknik Direktör Advocaat'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Dinamo Kiev futbolcusu Sergiy Sydorchuk için Ukrayna ekibi yetkilileri ile görüşmeler sürüyor. Kiev yöneticileri 2019'da sözleşmesi sona erecek olan Ukraynalı orta saha oyuncusunu bonservisiyle satmak istiyor. Sarı-lacivertli yöneticiler ise 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmanın peşinde…

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YÜKSEK BONSERVİS

Dinamo Kiev yetkilileri ile görüşen Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, satın alma opsiyonlu olarak Sydorchuk'u kadrolarına katmak istediklerini resmen Ukrayna ekibine iletti. Ancak Kiev yöneticileri Ukraynalı oyuncu için 10 milyon Euro bonservis istediklerini Ali Yıldırım'a söyledi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile görüşecek olan Asbaşkan Ali Yıldırım, yeni bir teklif ile Dinamo Kiev'in kapısını yine çalacak.

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FORMÜL BELLİ

Sarı-lacivertli yönetimin, Sergiy Sydorchuk için Dinamo Kiev'e, takasla Emenike ile bir miktar da para vermeyi teklif edeceği kaydedildi. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncu için tüm olanaklarını seferber ettiği belirtildi. Asbaşkan Ali Yıldırım, bizzat Ukrayna'ya giderek Kiev yönetimi ile masaya oturacak. Sergiy Sydorchuk'un ise teklifine sıcak baktığı Fenerbahçe'ye gitmek için yönetime baskı uyguladığı ifade edildi.