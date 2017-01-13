Fuat Buruk: Hakemler yakışıklı ama yeterli değil!

Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Buruk, Trabzonspor maçı sonrasında tepki dolu sözler söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor’a 2-1 yenilen Bursaspor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun maç sırasında tribüne gönderilmesiyle karşılaşman sonunda yardımcı antrenör Fuat Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’nun yeterli bir hakem olmadığını belirtti. Buruk’un yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle;

“İkinci yarıya kötü başladık. İyi bir takımla oynadık. 10 kişi kalınca daha da iyi oynadılar. Bize alan bırakmadılar. Daha çabuk oynayabilirdik. Zemin de topun daha hızlı oynanmasını etkiledi. Onları tebrik ediyorum.

Hakemleri çok seviyorum. Çok seviyoruz hepsini, yakışıklılar, iyi görünümlüler ama yeterli değiller. Biraz daha üstlerine koymaları lazım. Bu işe duygularını katmamalarını düşünüyorum. Daha samimi olabilirler. Ben kendi adıma söylüyorum, hakemlere güvenmiyorum ve inanmıyorum. İstediğini çaldı, istemediğini çalmadı. Hakemlerin çoğu usta değildir. Kendilerini de zor geliştirecekler bence. Allah Türk futboluna kolaylık versin.”

BASIN TOPLANTISI

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yardımcı Antrenör Fuat Buruk, “Bugün iyi bir takıma kaybettik. Kazanmak için çıktık. İstediğimizi maalesef yapamadık. Kötü goller yedik. Zemin de oyunu olumsuz etkiledi. Yediğimiz ikinci golde çok net fauller vardı. Maalesef hakem bunları vermedi. Hakemler istedikleri gibi düdük çalıyorlar. İkinci golde üst üste iki net faul verilmeyince tepki oldu. Maçı taraflı yönettiğini düşünüyoruz. Trabzonspor, topun arkasına geçip iyi savunma yaptı. Zemin kötüydü. Hızlı pas yapamadık. Bunun için kaybettik. Trabzonspor'u kutluyoruz” dedi.

“AVRUPA HEDEFİMİZDEN UZAKLAŞMADIK”

Birkaç transfer daha yapacaklarını ifade eden Buruk, “Bu hafta bitecek. Biz hedefimizden şaşmadık. İlk beş ve Avrupa hedefimizden uzaklaşmadık. Biz bugün sadece maç kaybettik. Bundan sonra daha iyi takım olacağız. Geniş kadro ile hamleler yapabileceğiz. Bursa'da iyi oynayıp kazanmak gerekiyor. Tepkiler sonuca olduğunu düşünüyorum. Kazanamadık ama kötü de oynamadık. Belli kesim destek veriyor. Bazıları bizi kabullenmiş değil. Elimizden geleni yapıp katkı koymaya çalışıyoruz. Birlik beraberlik olursa daha iyi Bursaspor olacak. Bütün taraftarlarımızın yüzünü sezon sonu güldürmüş olacağız” diye konuştu.