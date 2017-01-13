Galatasaray borsada lider!

Galatasaray'ın borsada işlem gören hisseleri, yüzde 73.7'lik getiriyle, Borsa İstanbul Ligi ve Şampiyonlar Lİgi'nde liderlik koltuğuna oturdu.

Dolar ve Euro’daki yükselişin Merkez Bankası müdahalesiyle durdurulması üzerine dün 4 puan birden yükselen BİST endeksi, bugüne düşük başladı. Dün akşamı 80891’le kapatan BİST, bu sabah 80 bin 821 ile açıldıktan hemen sonra düşüşe geçti ve 30 dakika içinde endeks 80 bin 600’lere kadar indi.

“MİLYAR DOLARLIK BİLANÇOLARA SAHİP KULÜPLERİN BOY GÖSTERDİĞİ FUTBOL ENDÜSTRİSİ”

Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan’ın ligdeki takımların borsa performansları üzerinde yaptığı analizde, 4 büyük kulübün BIST’e kote olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye çalıştığını söyledi. Tufan, Türkiye’nin de başı çektiği birçok ülkede milyonlarca kişinin ilgisini çeken, “futbolcu bonservislerinin el yaktığı” ve milyar dolarlık bilançolara sahip kulüplerin boy gösterdiği futbol endüstrisinin; finansal piyasaların derinleştiği ve küreselleştiği son yıllarda spor boyutunun yanında çarpıcı bir ekonomik boyutuna dikkat çekti. Galatasaray hisse performansıyla Avrupa’daki rakiplerini de geride bıraktı. Tufan, “Getiri bazında BIST Süper Ligi’nin ilk yarı lideri yüzde 73.7’lik kuvvetli getirisi ile Galatasaray olarak karşımıza çıkıyor. Fenerbahçe 1 Milyar lira değerlenen tek kulüp hissesi olarak yüz güldürürken, yabancı yatırımcının en fazla ilgi gösterdiği hisse ise Beşiktaş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

BIST PERFORMANSINA GÖRE LİGİN SONUNDA KİM ŞAMPİYON OLACAK?

Tufan, takımların BİST değeri karşılaştırmasını şöyle anlattı:

“Analizimizdeki nedensellik ilkesi, sahadaki performansın borsaya yansıması şeklinde vuku buluyor. Daha net ifade edersek, sahadaki iyi futbol piyasalarda gol getiriyor. Yapılan araştırmalara göre, galibiyetin ardındaki günde hisse fiyatlarında yüzde 1’e yakın artış görülüyor. Mağlubiyet durumlarında ise yüzde 1.4’e yakın düşüş görülüyor. Ayrıca, yüksek oynaklığın olduğu günlerde hacim de artıyor. Önceki yılın istatistiklerine bakarsak, 2015/2016 sezonunun ilk yarısı 14 Ağustos-27 Aralık tarihleri arasında oynandı. Aynı getiri analizimizi bu tarihler arası için de uygularsak, Beşiktaş yüzde 12.3’lük getirisi ile yatırımcısını güldüren tek kulüp oluyor ve hem ligin ilk yarısını hem de sonunu şampiyon kapatıyor. Diğer 3 kulüp ise o dönem içerisinde yatırımcısını zarara uğratıyor: Trabzonspor (yüzde -3.70), Fenerbahçe (yüzde -3.78), Galatasaray (yüzde -25.10). Geçen seneki durumu bu sezonun projeksiyonu olarak kullanır isek (Medipol Başakşehir hariç), Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bu sezonun şampiyonu olmaları ön plana çıkıyor diyebiliriz. Geçen sene pozitif görünümü ile Beşiktaş’ı işaret eden hisse fiyatları, bu sezon da yükseliş eğimi gösteren Galatasaray ile Fenerbahçe’yi şampiyonluk yolunda favori olarak karşımıza çıkarıyor.”