Galatasaray, Kaunas’ı Fitipaldo ile devirdi

Galatasaray Odeabank, Euroleague'de Zalgiris Kaunas’ı Fitipaldo'nun 21 sayıyla yıldızlaştığı maçta 87-79 yendi. Sarı-kırmızılılar 4 maçlık yenilgi serisine sona erdi.

Euroleague'in 17. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 87-79 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Euroleague'de 5. galibiyetini elde etmiş oldu.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Christos Christodoulou, Borys Ryzhyk, Milos Koljensic

Galatasaray Odeabank: Fitipaldo 21, Daye 2, Pleiss 17, Sinan 16, Micov 11, Tyus 5, Schilb 7, Diebler, Göksenin 8

Zalgiris Kaunas: Motum 18, Ulanovas 4, Jankunas 14, Milaknis 6, Pangos 5, Lekavicius 11, Seibutis, Lima 8, Javtokas 3, Valinskas, Westermann 10

1. Periyot: 17-17

Devre: 40-34 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 65-57 (Galatasaray Odeabank lehine)