Galatasaray, Kaunas’ı Fitipaldo ile devirdi

Euroleague'in 17. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 87-79 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Euroleague'de 5. galibiyetini elde etmiş oldu.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Christos Christodoulou, Borys Ryzhyk, Milos Koljensic
Galatasaray Odeabank: Fitipaldo 21, Daye 2, Pleiss 17, Sinan 16, Micov 11, Tyus 5, Schilb 7, Diebler, Göksenin 8
Zalgiris Kaunas: Motum 18, Ulanovas 4, Jankunas 14, Milaknis 6, Pangos 5, Lekavicius 11, Seibutis, Lima 8, Javtokas 3, Valinskas, Westermann 10
1. Periyot: 17-17
Devre: 40-34 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 65-57 (Galatasaray Odeabank lehine)