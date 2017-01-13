Galatasaray’da Lukas Podolski belirsizliği

Galatasaray yönetiminin Beijing Guoan’ın Lukas Podolski’ye olan ilgisini açıklamasına karşın Çin ekibi, Alman yıldızın transfer listelerinde bulunmadığını ifade etti.

Galatasaray’da yaşanan Lukas Podolski belirsizliği tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce sarı-kırmızılı idarecilerin Beijing Guoan'ın Alman yıldızla ilgilendiğini açıklamasına karşın Çin'den aksi bir açıklama geldi. Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Guoan'ın Sportif Direktörü Shao Jiayi, Alman golcünün listelerinde olmadığını açıkladı.

Çıkan haberleri yalanlayan Jiayi, “Lukas Podolski büyük bir oyuncu. Ancak onunla kesinlikle ilgilenmiyoruz, transfer listemizde yok. Bu dedikodular nereden çıkıyor bilmiyoruz” açıklamasını yaptı. Bu sözler kafa karıştırırken devreye başka bir Çin takımının mı girdiği yoksa fiyatı aşağıya çekmek için mi böyle bir açıklama yapıldığı ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.

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VARGAS ÇİN YOLCUSU

İsmi uzun süredir Galatasraay ile anılan Hoffenheim'in Şilili yıldızı Eduardo Vargas, Çin'e transfer olmak üzere… Chelsea'den Oscar'ı 70 milyon Euro karşılığında transfer eden Shanghai SIPG, şimdi de Vargas'ı kadrosuna katmak istiyor. Görüşmeleri doğrulayan Vargas, “Öncelikle durumlara bakacağım, ardından ailemle görüşeceğim. Takım da iyiyse, Çin'e transfer olmak isterim” dedi.