Galatasaray’ı Konya’da taraftarları karşıladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor ile yapacağı maç için Konya’ya geldi. Kafileyi sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, bugün Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Konya'ya geldi. Saat 16.00 sıralarında Konya Havaalanına gelen Galatasaray kafilesini coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra takım otobüsüyle konaklayacağı otele hareket etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yarın saat 19.00'da başlayacak mücadele için Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

“Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever”