Günün önemli transfer haberleri - 13 Ocak Cuma

Beşiktaş'ın gelecek sezon Şenol Güneş'le yolların ayrılması halinde oluşacak boşluğu Sporting Lizbon Teknik Direktörü Jorge Jesus'la doldurmak istediği iddia edildi. (Milliyet)
F.Bahçe ile ön anlaşma yapan Mehmet Ekici, "Ben verdiğim sözden dönmem" deyip geri adim atmazsa, Kanarya bu transferi bitirecek. (Sabah)
Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodellega'nın transferinde büyük mesafe kateden BordoMavililer, Kolombiyalı yıldızın menajeriyle yaşanan pürüzleri çözmeye çalışıyor. Fakat görüşmelerin çok olumlu sürdüğü ve resmi açıklamanın en geç yarın yapılacağı belirtiliyor. (Milliyet)
Lens, Partizani maçı sonrasında “Benim elimde olan bir şey yok ama Sunderland küme düşerse benim için bazı şeyler kolay olur” demişti. Bu sözlerin ardından Fenerbahçe yönetimi, Lens'i 1 yıl daha kiralamak için harekete geçti. Satın alma opsiyonunu da sözleşmeye ilave edilecek.. (Takvim)
Barcelona’nın Türk yıldızı Arda Turan, Çin ekibi Shanghai Shenhua ile anlaştı. Milli oyuncu 3 yıl için toplam 60 milyon Euro’ya (240.6 milyon TL) ‘evet’ dedi. (Fanatik)
Galatasaray Çin'den gelen haberle sarsıldı. Lukas Podolski'yi 7 milyon Euro'ya Çin kulübü Beijing Guoan'a satmasına kesin gözüyle bakılan Sarı-Kırmızılılar büyük şok yaşadı. Çin ekibi Beijing Guoan'ın sportif direktörü Shao Jiayi, Çin basınına konuyla ilgili yaptığı açıklamada Podolski'nin harika bir futbolcu olduğunu ancak onu transfer etmek gibi niyetleri olmadığını söyledi.. (Takvim)
Stoper pozisyonu için son olarak eski futbolcusu Ersan Gülüm'ü de kadrosuna katan Beşiktaş'ta Luiz Rhodolfo ile yollar ayrılıyor. (Milliyet)
Yıldız oyuncu, kendisini isteyen Beşiktaş’a mesaj gönderdi: Ben Fenerbahçe’ye söz verdim. Ya şimdi ya da sezon sonuda oraya gideceğim. (Fanatik)
Galatasaray’da stoper bölgesine takviyeler Ahmet Çalık’la sınırlı kalmayacak. Palmeiraslı Vitor Hugo’dan yüksek maliyeti yüzünden vazgeçen Cim-Bom, Ahmet Çalık’ın transferine karşın Brezilya’dan bir defans oyuncusunun işini bitirmek üzere. Adı gizlenen bu futbolcunun Sao Paulo’da forma giyen Maicon Pereira Roque olduğu ortaya çıktı. (Fanatik)
Dünyaca ünlü bir golcü için harekete geçen ve Jackson Martinez’i, Çin kulübü Guangzhou’dan kiralamak isteyen Beşiktaş, şartları sonuna kadar zorlayacak. Kolombiyalı oyuncunun transferi konusunda ise önümüzdeki 3 gün oldukça kritik gözüküyor. (Fanatik)