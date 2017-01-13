Inter’de Ranocchia yolcu

Bir dönem adı sıkça Galatasaray ile anılan İtalyan savunmacı Andrea Ranocchia, kendisine kulüp arıyor.

Andrea Ranocchia Inter’den ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan Corriere dello Sport’un haberine göre, gözden çıkarılan 28 yaşındaki savunmacı kendisine kulüp arıyor.

Oyuncu ile İngiltere Premier Ligi’nde West Ham, Hull City, İtalya’dan Bologna ve Sassuolu kulüpleri ilgileniyor. Ranocchia’nın temsilcisinin bu hafta Bologna ve Sassuolo ile bir araya geleceği ifade ediliyor.

Kiralık olarak gönderilmesi düşünülen Ranocchia’nın adı geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray ile çok sık anılmıştı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER