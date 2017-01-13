İşte Mehmet Ekici gerçekleri…

Olcay’ı 200 bin Euro’ya Trabzonspor’a gönderen Beşiktaş, Mehmet Ekici’yi sezon sonu için istiyor. Fenerbahçe'de, Mehmet Ekici transferine Şenol Güneş’in taş koyduğu konuşuluyor.

Beşiktaş, Mehmet Ekici rekabetinde Olcay Şahan faktörüyle öne geçti. 200 bin Euro gibi düşük bir bedelle yıldız futbolcuyu Trabzonspor'a gönderen siyah-beyazlılar, Ekici'yi hemen istemiyor. Özellikle orta saha rotasyonunda oyuncu fazlası bulunan Kara Kartal, yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar Trabzon'da oynamasına çok sıcak. Avrupa'dan transfer teklifleri alan Tolgay Arslan'ın satılması halinde boşluğu Mehmet Ekici ile doldurulması ana fikir. Mehmet'in menajerliğini de yapan baba Hacı Ekici'nin, “Fenerbahçe ile görüştük ama ciddi bir durum yoktu. Mehmet sezon sonunda Beşiktaş'a gidecek” dediği iddia ediliyor.

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Fenerbahçe cephesi tüm planlarını Mehmet Ekici'ye göre yapmıştı. Advocaat'ın, “Biz onu, o da bizi çok istiyor” diyerek tavrını net şekilde ifade etmişti. Ekici ile de günler öncesinden söz kesilmiş, futbolcu, kulübüne “Fenerbahçe’de oynamak istiyorum. Buna anlayış gösterin” demişti. Beşiktaş'ın devreye girmesi ise sarı-lacivertlilerde tepkiyle karşılandı. Kapalı kapılar ardında, “Beşiktaş, biz güçlenmeyelim diye araya girdi. İhtiyaçları olmayan bir oyuncu. Şenol Güneş de Trabzon yönetimine Fenerbahçe aleyhine kulis yapıyor” tepkisi dillendiriliyor. Sarı-lacivertliler, Ekici'nin verdiği sözü tutmasını ve Fenerbahçe'ye gelmesini bekliyor.

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YENİ STATTA MEHMET EKİCİ DE OLSUN

Trabzonspor, Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Aatif'ın bonservisi karşılığı Mehmet Ekici, sarı-lacivertli formayı giyecekti. Bunda araya giren ve “Buzları eritin” diyen siyasilerin de payı vardı. Fakat Aatif'ın Trabzon'a gelmek istememesi işleri değiştirdi. Bununla birlikte taraftarların Fenerbahçe'ye oyuncu verilmemesi yönündeki kampanyası da etkili oldu. Yönetim, yeni stada geçilecek 2. devrede Ekici'nin kadroda olmasını avantaj olarak görüp Beşiktaş'ın formülüne yaklaştı. Yönetici Ali Rıza Egemen de Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'a gideceği sorularını yalanlamadan “Sözleşmeli oyuncumuz, istekli ve arzulu. Bu kadar söyleyeyim” diyerek yanıtladı.