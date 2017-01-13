Karşıyaka’nın stat ihalesi iptal edildi!

Karşıyaka'ya yapılacak 15 bin kişilik stadyum için 28 Ocak 2014'te gerçekleştirilen ihalenin, TOKİ ve yüklenici firma Acar İnşaat arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Zemin iyileştirme çalışmaları sona erdikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava nedeniyle Ankara 18’inci İdare Mahkemesi ihale iptali kararı vermiş, dava Danıştay’a götürülmüştü. Mahkemenin ihale iptal kararı sonrası Danıştay’ın 2 Kasım’da 2016’da yürütmeyi durdurma kararı alması 7da yeşil kırmızılı camiada büyük sevinçle karşılanmıştı.

İnşaatın kaldığı yerden sürmesi beklenirken bu defa da TOKİ ile Acar İnşaat arasında maliyet farkı anlaşmazlığı çıkınca ihale iptal edildi. 2014’teki ihaleyi 54 milyon 88 bin TL bedelle kazanan firma, 3 yıllık süreçte malzeme fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek yaşanacak zararın telafi edilmesini istedi. Bunu kabul etmeyen TOKİ, ihaleyi iptal edip, firmaya şimdiye kadarki masraflarını ödeme kararı aldı.

Karşıyaka Stadı için yeniden ihale sürecinin başlayacağı bildirildi.

SALON ATAĞI

Karşıyaka Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı, Mavişehir’deki 5 bin kişilik spor salonunun ihtiyacı tam olarak karşılamadığını belirterek, uzun süredir gündemde olan 10 bin seyirci kapasiteli yeni salon yapılması için harekete geçtiklerini söyledi.

Büyükkarcı, “Pınar Karşıyaka’nın gelecekteki 25-30 yılına güzel adımlar atmasına yardımcı olacak bu büyük proje için kolları sıvadık. Projesini 2 yıl önce çizdirdiğimiz salon için ilk adımlarımızı attığımızı söyleyebilirim. Taraftarımızın daha modern şartlarda, daha büyük bir keyifle maç seyredeceği bu büyük proje için girişimlerimiz hızlandı” dedi.

Hem hükümetle hem de Karşıyaka Belediyesi ile işbirliği yapacaklarını dile getiren Turgay Büyükkarcı, “Pınar Karşıyaka’yı daha fazla seyircinin canlı olarak izlemesine olanak sağlayacak salon, aynı zamanda Karşıyaka’yı geleceğe taşıyacak ve gelirlere büyük katkı sağlayacak. Bu projenin stadyumda olduğu gibi çekişme içinde değil, birlik içinde yapılması için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.