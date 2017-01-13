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Kızılyıldız 75-73 Fenerbahçe

Fenerbahçe karşılaşma boyunca başa baş giden maçta Kızılyıldız'a deplasmanda 75-73 mağlup oldu.
00:4113 Ocak 2017
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Kızılyıldız 75-73 Fenerbahçe

Euroleague’in 17. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı. Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 75-73 yenildi.

Maça boyunca başa baş mücadelenin yaşandığı karşılaşmada temsilcimiz rakibinin son 1,5 dakikada yakaladığı 6-0’lık serisine engel olamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kızılyıldız’da son saniyede Udoh’u bloklayan Ognjen Kuzmic 21 sayı, 8 ribaund ile galibiyetin mimarı olurken, temsilcimizde Datome ile Udoh 16’şar sayıyla oynadı.

Bu sonuçla 10 galibiyeti bulunana Fenerbahçe 7. mağlubiyetini tadarken 5. sırada yer aldı. Kızılyıldız ise 9 galibiyetle 7. sırada yer aldı.

1. PERİYOT: 23-23

2. PERİYOT: 21-19

3. PERİYOT: 17-17

4. PERİYOT: 14-14

Etiketler
euroleague Fenerbahçe kızılyıldız
Son güncelleme: 00:45 | 13.01.2017
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