Kızılyıldız 75-73 Fenerbahçe

Euroleague’in 17. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı. Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 75-73 yenildi.
Maça boyunca başa baş mücadelenin yaşandığı karşılaşmada temsilcimiz rakibinin son 1,5 dakikada yakaladığı 6-0’lık serisine engel olamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Kızılyıldız’da son saniyede Udoh’u bloklayan Ognjen Kuzmic 21 sayı, 8 ribaund ile galibiyetin mimarı olurken, temsilcimizde Datome ile Udoh 16’şar sayıyla oynadı.
Bu sonuçla 10 galibiyeti bulunana Fenerbahçe 7. mağlubiyetini tadarken 5. sırada yer aldı. Kızılyıldız ise 9 galibiyetle 7. sırada yer aldı.
1. PERİYOT: 23-23
2. PERİYOT: 21-19
3. PERİYOT: 17-17
4. PERİYOT: 14-14