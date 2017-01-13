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Lanre Kehinde, Elazığspor’da

Transfer yasağı kalkan Elazığspor, daha önce ön protokol imzaladığı Nijeryalı golcü Lanre Kehinde ile resmi sözleşme imzaladı.
17:4113 Ocak 2017
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Lanre Kehinde, Elazığspor’da

Elazığspor transfer yasağının kaldırılmasının ardından ekip dış transfer çalışmaları kapsamında aradığı golcüyü Birleşik Arap Emirlikleri'nde buldu. Elazığspor, Birleşik Arap Emirlikleri ligi takımı Al Fujairah'da forma giyen Nijeryalı golcü Lanre Kehinde ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.

Konuya ilişkin olarak Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Nijeryalı futbolcu Lanre Kehinde Olanrewaju'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Lanre Kehinde Olanrewaju'ya hoş geldin der, bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz” denildi.

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Elazığspor Lanre Kehinde tff 1.lig
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