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13 Ocak 2017 20:03
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Mehmet Ekici: Asla Beşiktaş’ta oynamam

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Trabzonspor futbolcusu Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'a transfer olmayı kesinlikle düşünmediği aktarıldı.
14:3413 Ocak 2017
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Mehmet Ekici: Asla Beşiktaş’ta oynamam

Gökhan Dinç 24 Spor Gecesi Programı’nda Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Mehmet Ekici ile arasında geçen konuşmayı aktardı. Beşiktaş’ın, Fenerbahçe’ye transferini engellediğini düşünen Ekici’nin, “Asla Beşiktaş’a gitmem” dediği ifade edildi.

Programda Mehmet Ekici’nin ağzından aktarılan cümleler şu şekilde:

“Ben Fenerbahçe ile anlaşmama rağmen Trabzonspor’un anlaşmasının önemli olduğunu söyledim. Beşiktaş benim Fenerbahçe’ye transferimi bozmaya çalıştı. Benim rengim belli. Ne olursa olsun Trabzonspor oynatsa da oynatmasa da sezon sonunu bekleyeceğim ve Fenerbahçe’ye imza atacağım. Beşiktaş transferimi bozmaya çalıştığı için asla Beşiktaş’ta oynamayacağım.”

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe mehmet ekici trabzonspor
Son güncelleme: 15:45 | 13.01.2017
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