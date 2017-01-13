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13 Ocak 2017 20:03
BURSASPOR
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Mehmet Ekici’de flaş gelişme

Trabzonspor'da durumu merakla beklenen Mehmet Ekici, Ersun Yanal tarafından Bursaspor karşılaşmasında kadroya alınmadı.
18:5813 Ocak 2017
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Mehmet Ekici’de flaş gelişme

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal maç öncesinde flaş bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi Mehmet Ekici maç kadrosuna almadı.

18 kişilik kadroda yer almayan Mehmet Ekici takımla birlikte Bursa’ya gitmişti. Ekici’nin adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor.

Öte yandan Ersun Yanal yeni transferlerden Olcay Şahan, Mas ve Pereira’yı ilk 11’de görevlendirdi.

Maç öncesinde BeIN Sports’ta açıklamalarda bulunana Ersun Yanal, “Mehmet Ekici’nin durumu netleşmeden onu takımda oynatmak istemedim. Kendisi önemli ve değerli bir oyuncu. Trabzonspor’a katkısı yüksek bir isim. Beklentiler tam önümüze gelsin, o zaman netlik kazanacaktır” dedi.

13 Ocak 2017 Mehmet Ekici: Asla Beşiktaş`ta oynamam Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Trabzonspor futbolcusu Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'a transfer olmayı kesinlikle düşünmediği aktarıldı. İlgili Haberi Oku

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mehmet ekici trabzonspor
Son güncelleme: 20:02 | 13.01.2017
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