Şampiyonlar Olimpiyat’tan sonra ilk defa mindere çıkıyor

Olimpiyat madalyalı milli güreşçiler Taha Akgül, Selim Yaşar ve Soner Demirtaş 5 ay aradan sonra ilk defa mindere çıkıyor.

Ordu’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan güreşçiler güreşseverlere unutulmaz maçlar izletecek. Ayrıca şampiyonada 655. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ile 190 kilodaki Asya Sumo Şampiyonu güreşçi gösteri maçı yapacak. 13-15 Ocak 2017 tarihinde Ordu’da düzenlenecek olan Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasına sayılı günler kaldı. Türkiye geneli kulüplerin katılacağı şampiyonada 300 sporcu maç yapacak. Güreşçiler 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 ve 125 kilolarında mindere çıkacak. Şampiyonada Türkiye’nin en iyi güreşçilerinin belli olmasının yanı sıra derece elde eden güreşçiler milli takıma girme şansı elde edecek.

Olimpiyat madalyalı güreşçiler de katılacak

Şampiyonada 2016 Rio Olimpiyat oyunlarında şampiyon olan milli güreşçi Taha Akgül ile gümüş madalya alan milli güreşçi Selim Yaşar ile bronz madalya alan milli güreşçi Soner Demirtaş da katılacak. 5 ay aradan sonra ilk defa mindere çıkacak olan şampiyonlar güreşseverleri adeta güreşe doyuracaklar.

Öte yandan şampiyonayı izlemeye gelenlere sürpriz bir gösteri de sergilenecek. 2016 yılı yani 655. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ile 190 kilodaki Asya Sumo Şampiyonu güreşçi maç yapacak.