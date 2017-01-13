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Samsunspor 5 futbolcuda sona geldi

TFF 1. Lig takımı Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, 5 futbolcuyla imza aşamasına geldiklerini söyledi.
16:2513 Ocak 2017
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Samsunspor 5 futbolcuda sona geldi

Samsunspor 5 futbolcuyla imza aşamasında…

Coşkun Zeren, bugün kırmızı beyazlı takımın transferleriyle ilgili açıklama yaptı. Görüşmelerin sonuna geldikleri futbolcular olduğunu belirten Coşkun Zeren, şu bilgileri verdi:

“Famoussa Kone, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık, Vedat Bora ve Abulkerim Bardakçı ile bir aksilik olmazsa resmi sözleşme imzalayacağız. Eldin Adilovic ile de görüşüyoruz. Nijeryalı orta saha Emmanuel John Chibuike ile de telaslarımız devam ediyor. Bu futbolcuyla iligli kararımız 16 Ocak Pazartesi günü belli olacak. İyi ve yoğun bir kamp geçirdik. Lige hazırız. Pazar günü deplasmanda karşılacağımız Bandırmaspor maçında ikinci devreye iyi başlamak, müsabakatdan puanla dönmek istiyoruz.”

Etiketler
Çoşkun Zeren Samsunspoır tff 1.lig
Son güncelleme: 16:54 | 13.01.2017
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