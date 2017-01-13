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Samuel Eto’o’ya Lille talip

Ocak ayı transferinde ismi Beşiktaş ile geçen Kamerunlu golcü Samuel Eto'o, Lille tarafından takibe alındı.
10:2713 Ocak 2017
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Samuel Eto’o’ya Lille talip

Fransa 1. Ligi ekiplerinden Lille Samuel Eto’o’ya talip oldu. France Football’un haberine göre Kamerunlu’yu ikna etmek için seferber olan Fransızlar, 35 yaşındaki golcü ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İddialara göre transfer tekliflerine açık olan deneyimli santrfor adres olarak kulübünü gösterdi. Antalyaspor ile 1,5 yıllık sözleşmesi bulunan Eto’o, 44 maçta 25 kez fileleri sarsarak ilerlemiş yaşına rağmen formda olduğunu kanıtladı.

Fransa Ligi’mnde ilk yarıyı on ikinci sırada bitiren Lille takımının başına Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa’nın geçmesi bekleniyor.

Eto’yu Beşiktaş’a satmamakta direnen Antalyaspor yönetiminin yurt dışından gelecek tekliflere vereceği cevap merakla bekleniyor.

Samuel Eto’o

Etiketler
Antalyaspor Lille samuel etoo transfer
Son güncelleme: 10:47 | 13.01.2017
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