Video hakeme hazır mıyız?

Önce Rosetti'nin video asistan hakem uygulamasıyla ilgili sözlerini aktarayım: “Açık ve maçın kaderini değiştirecek durumlarda, gollerde kullanılacak. Gol oluşumundaki ofsaytta, penaltı ve ceza sahası içindeki olaylarda, kaçırılan veya yanlış verilen, verilmeyen penaltılar, kırmızı kartlarda da kullanılacak. Taç veya ceza alanı dışındaki fauller gibi pozisyonlarda, flu, tartışmalı pozisyonlarda ceza sahasında da olsa kullanılmayacak. Hakemin kaçırdığı, görmediği, göremediği net pozisyonlarda kullanılacak. Açık olmayan hatalar için değil sadece çok açık hatalar için kullanılacak. Son karar hakemde olacak her zaman. Kontrol odasında veya araçta iki asistan hakem olacak. Biri maçı, görüntüleri analiz edecek, gerektiğinde hakeme bilgi verecek. Diğer hakem akan, oynanan oyunu takip edecek. Gerektiğinde diğer hakemi pozisyonu analiz etmesi için uyaracak…”

Orta sahada ters verilen faulü, yanlış bir taç kararını golün sebebi olarak görürüz. Bu işe kesin çizgiler koyulmalı. Videonun uygulama sınırları, yorumlaması hakeme bırakılmamalı. Hakemin net ve yorumsuz uygulayacağı gibi olmalı yoksa ciddi kaos bekliyor ligimizi. Bu sezon, zamanla oturacak daha yeni uygulama diyerek atlanır belki ama önümüzdeki sezon 5 hakemli maçlar gibi problem büyür.

Orta hakemler pozisyonları yardımcılara bırakıyorlardı, şimdi videoya bırakacaklar. Oyuncular “Hocam videoya bakalım” diyerek hakemin etrafını saracaklar. Hele devre arasında pozisyonlara videodan bakarlarsa hakemler, yandı gülüm keten helva! Maçların ikinci yarısında hakemler hata telafi mekanizması gibi çalışırlar.

5 hakem uygulamasını da birçok ülke yapmazken biz uygulamaya koyduk, beceremedik, kaldırdık. Şimdi de video asistan hakemliği de pilot ülkelerde uygulanırken hemen aceleyle uygulamaya koyuyoruz. Kendi kendimizi pilot uygulama ülkesi haline neden getiriyoruz ki?

Bu işin acele olmasının sanırım ligimizin ikinci devresinde olabilecek baskıları hakemlerin üzerinden almak, futbol kamuoyunu video asistan hakemlikle meşgul etmek ama bu tehlikeli yaklaşım video hakemliğin prematüre bebek gibi doğmasına sebep olabilir.