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Abdurrahim Albayrak beratını aldı

Aralarında eski yönetici Abdurrahim Albayrak'ın da bulunduğu Galatasaray’da 25 yılını dolduran üyeler beratlarını aldı.
12:3414 Ocak 2017
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Abdurrahim Albayrak beratını aldı

Galatasaray Kulübü üyeliğinde 25. yılını dolduran üyelere, divan kurulu tarafından beraatları takdim edildi. Sarı-kırmızılı eski yönetici Abdurrahim Albayarak da beratını aldı. Toplantı, Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, Galatasaray Lisesi'nin Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek da katıldı. Törende Divan Kurulu Üyeliği'ne hak kazanmış 157 üyeye Divan Kurulu Beratı takdim edildi. Ayrıca törende 2016 yılında uluslararası ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanmış olan sporculara, antrenör ve yöneticilerine Divan Başarı Beratı verildi.

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ile Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Levent Bıçakçı ile sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Raşit Çetiner de kulüp üyeliğinde 25. yılını doldurduğu için beratlarını aldılar.

Etiketler
abdurrahim albayrak galatasaray
Son güncelleme: 12:44 | 14.01.2017
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