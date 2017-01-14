Anadolu Efes uzatmalarda kaybetti

Anadolu Efes, Panathinaikos deplasmanında uzatmaya giden karşılaşmayı 92-81'lik skorla kaybetti.

Euroleague’in 17. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes play-off yolunda kritik öneme sahip olan Panathinaikos karşılaşmasında uzatmalarda yıkıldı.

Yunanistan’da oynanan mücadelenin normal süresi 70-70 biterken, temsilcimiz uzatma periyodunda 5-0’lık seri yiyince geri dönemedi 92-81 yenildi.

Bu sonuçla Anadolu Efes 9. yenilgisini alarak haftayı 9. sırada tamamladı. Panathinaikos da 10. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü.

Anadolu Efes Heurtel 15 sayı, Granger 15 sayı atarken, Brown’dan da 12 sayı geldi ancak galibiyet için yeterli olmadı. Yunan temsilcisinde ise KC Rivers 23 sayı ile galibiyetin mimarı oldu. Gentile de Efes potasına 15 sayı gönderdi.

1. PERİYOT: 21-13

2. PERİYOT: 17-19

3. PERİYOT: 12-18

4. PERİYOT: 20-20

UZATMA: 22-11