Arsenal, Swansea’yi içten vurdu!

Ada'da şampiyonluk yarışının 8 puan gerisinde kalan Arsenal, küme düşme hattındaki Swansea'yi deplasmanda 4-0 yendi. Londra ekibi iki golü rakip takım futbolcularıyla attı!

İngiltere Premier Lig’in 21. haftsında Arsenal, Swansea ile deplasmanda karşılaştı. Liberty Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 4-0 kazanarak son 4 hafta 10 puan topladı.

37. dakikada Giroud’nun golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, soyunma odasına üstün gitti.

Dakikalar 54’ü gösterdiğinde konuk takımı rahatlatan gol geldi. 54. dakikada Swansea’nin orta saha oyuncusu Cork topu kendi filelerine gönderdi: 2-0. Bu golden sonra beraberlik umutları azalan ev sahibi takım 67. dakikada yine kendi oyuncusuyla vuruldu! Bu kez sağ bek Naughton topu kendi kalesine göndererek Arsenal’ı 3-0’lık üstünlüğe taşıdı. Maça noktayı koyan ise 73. dakikada Alexis Sanchez oldu: 4-0.

Bu sonuçla Arsenal 44 puana yükselirken, Swansea 15 puanla ligin son sırasında yer aldı.

18 SEANSININ DİĞER SONUÇLARI

Burnley 1-0 Southampton

Hull City 3-1 Bournemouth

Sunderland 1-3 Stoke City

Watford 0-0 Middlesbrough

West Ham 3-0 Crystal Palace