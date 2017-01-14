Arsenal, Swansea’yi içten vurdu!

İngiltere Premier Lig’in 21. haftsında Arsenal, Swansea ile deplasmanda karşılaştı. Liberty Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 4-0 kazanarak son 4 hafta 10 puan topladı.
37. dakikada Giroud’nun golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, soyunma odasına üstün gitti.
Dakikalar 54’ü gösterdiğinde konuk takımı rahatlatan gol geldi. 54. dakikada Swansea’nin orta saha oyuncusu Cork topu kendi filelerine gönderdi: 2-0. Bu golden sonra beraberlik umutları azalan ev sahibi takım 67. dakikada yine kendi oyuncusuyla vuruldu! Bu kez sağ bek Naughton topu kendi kalesine göndererek Arsenal’ı 3-0’lık üstünlüğe taşıdı. Maça noktayı koyan ise 73. dakikada Alexis Sanchez oldu: 4-0.
Bu sonuçla Arsenal 44 puana yükselirken, Swansea 15 puanla ligin son sırasında yer aldı.
18 SEANSININ DİĞER SONUÇLARI
Burnley 1-0 Southampton
Hull City 3-1 Bournemouth
Sunderland 1-3 Stoke City
Watford 0-0 Middlesbrough
West Ham 3-0 Crystal Palace