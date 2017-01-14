Atiker Konyaspor – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, sezonun ikinci yarısınıbugün Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç ile açacak. Puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılı takımda eksikler dikkat çekiyor.

Galatasaray, 2. yarıyı Konya deplasmanında açıyor. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Yasin, Chedjou ve Bruma ile sakatlıkları süren Sinan, Tolga, Koray, Serdar, Cavanda ve Eray forma giyemeyecek. Galatasaray, yeşil-beyazlılara karşı oynadığı son 10 deplasman maçında bir kez yenildi. Yedi kez kazanan Aslan, iki kez de beraberlikle ayrıldı. Son iki maçta Cimbom, 9 gol attı. Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak Atiker Konyaspor – Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek.

ATİKER KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Atiker Konyaspor – Galatasaray maçı beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Jonsson, Ömer Ali, Bajic, Rangelov

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, De Jong, Selçuk, Rodrigues, Sneijder, Podolski, Eren