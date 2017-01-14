Alanyaspor 2-3 Çaykur Rizespor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig’in 17. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti. Mücadeleyi Rize ekibi 3-2 kazandı.
Konuk takımın gollerini Leonard Kweuke (2) ile Dhurgham Ismail kaydetti. Alanyaspor’un golleri Vagner Love ile Glynor Plet’ten geldi.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Rizespor bu skorla birlikte 16 puana yükseldi ve rahat bir nedef aldı. Akdeniz temsilcisi ise 18 puanda kaldı.
Alanyaspor Süper Lig’de bir sonraki hafta evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Hikmet Karaman’ın ekibi ise Atiker Konyaspor deplasmanına gidecek.