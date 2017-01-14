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Beşiktaş’ta aday çok imza yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in pivot santrfor istemesi sonrasında birçok oyuncu gündeme geldi. Son olarak Portekizli Eder ve Norveçli Söderlund önerildi, yönetim girişimlerini sürdürüyor.
09:3814 Ocak 2017
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Beşiktaş’ta aday çok imza yok

Beşiktaş, ara transfer döneminin ilk günlerinde Samuel Eto'o'yu renklerine bağlamak istemiş, Kamerunlu yıldızla anlaşsa da Antalyaspor'u ikna edemeyince bu hedefine ulaşamamıştı. Forvet hattına transfer isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in uzun boylu bir santrfor istediğini açıklamasının ardından liste bir hayli kabardı. Hem scout ekibi hem de menajerler tarafından birçok oyuncu teklif edildi.

14 Ocak 2017 Beşiktaş`tan Viking sürprizi Beşiktaş'tan yılan hikayesine dönen golcü transferinde yeni hamle... Saint-Etienne forması giyen 1.87'lik Norveçli Alexander Söderlund için nabız yoklanıyor. İlgili Haberi Oku

Şu ana kadar A.Mineiro'nun Arjantinli forveti Pratto, Manctester City'nin Stoke'a kiraladığı Bony, Çin'de kariyerini sürdüren Kolombiyalı Martinez ile dirsek temasına giren Beşiktaş'ın gündemine gelen son isimler Eder ve Söderlund oldu. Lille forması gilen 1.90'lık Portekizli Eder'e öncelik verildiği, anlaşma sağlanamazsa St.Etienne'de oynayan 1.88'lik Norvecli Alexander Söderlund ile masaya oturulacağı iddia edildi.

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