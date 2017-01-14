Bu derbi tarihe geçmeli

Deniz AYAS yazdı...

‘Hayattayken yapılması gerekenler' diye bir liste yapılsa bunun ilk 10'unda ‘Göztepe-Karşıyaka derbisini stattan canlı izlemek isterim' maddesine mutlaka yer verirdim. Birçok insanın da bu şekilde düşündüğüne eminim. İşte bunun için tarihi ve bir o kadar anlamlı bir fırsat.

Belgesellere, filmlere konu olan 70 yıllık İzmir derbisi için şu günlerde farklı ve oldukça anlamlı bir heyecan var. İzmir'de teröristlere karşı kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için ezeli rakipler Karşıyaka ile Göztepe arasında bir maç oynanacak. Geliri de Sekin'in ailesi başta olmak üzere şehit yakınlarına bağışlanacak.

Maçın zamanını kulüpler belirleyecek. Katılımın yüksek olması ortak hedef. O yüzden en uygun tarih için kulüp yetkilileri görüşmelerini sürdürüyor.

Elbette maça sadece İzmirliler davetli değil. İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, Konya'dan kısacası yurdun dört bir yanından herkes tarihi maç için kente bekleniyor. Hem bir bağış kampanyasına destekte bulunmak hem de tarihi bir maça tanıklık etmek için tam sırası. Ayrıca maça istediğiniz kulübün forması ile gidebilirsiniz. Tek şart Ay-Yıldızlı bayrağımızı yanınıza almanız.

Siz de dünyanın en güzel kentlerinden İzmir'i bir kez daha görmek, boyoz yiyip Kordon'da yürümek ve bu tarihi maça gidip sesiniz kısılana kadar, birlik ve beraberlik mesajları vermek istiyorsanız şimdiden bu maç için planınızı yapın. Maçın tarihi kulüplerin internet sitelerinden açıklanacak.

Haydi Türkiye İzmir derbisine…