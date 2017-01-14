Elazığspor ile Şanlıurfaspor puanları paylaştı

Alt sıralarla farkı açmak isteyen Elazığspor ile Şanlıurfaspor 90 dakika boyunca eşitliği bozamadı: 0-0.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Elazığspor, evinde ağırladığı Şanlıurfaspor’la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi takım 14 puana yükselirken, konuk takım da 21 puanla haftayı tamamladı.

Takımlar İzmir'de kahramanca şehit düşen Elazığlı polis Fethi Sekin'in fotoğrafının yer adlığı ve “ Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” pankartı ile sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Tom'un sağ kanattan ceza sahası önüne kadar getirdiği topa savunma müdahale etti ancak meşin yuvarlak Traore'nin önüne düştü. Traore'nin şutunda top az bir farkla auta çıktı.

15. dakikada Şanlıurfaspor atağında Fevzi'nin ortasına defansın müdahale edememesi üzerine top Batuhan'ın önüne düştü. Batuhan'ın dizine çarpan topu kaleci Serdar kontrol ederek mutlak bir golü önledi.

37. dakikada Şanlıurfaspor'un kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Batuhan Artarslan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serdar'ın elinde kaldı.

43. dakikada ceza sahası dışından Hakan'ın vuruşunda, kaleci Sinan topa yatarak hakim oldu.

58. dakikada serbest vuruşu kullanan Berk'in şutunda top az bir farkla auta çıktı.

67. dakikada kontra atakla gelen Abdülaziz önce defansı ardından da kaleciyi geçti ancak kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

68. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

83. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cajic’in vuruşunda kaleci yatarak mutlak bir gole engel oldu.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Ömer Tevfik Özkoç

Elazığspor: Serdar Kulbilge, Traore, Berk Yıldız (Youssef dk. 79), Onur Güney, Hakan Bilgiç, Binya (Cajic dk. 39), Mehmet Yiğit, Chehoudi, Çağrı Ortakaya (Tümur dk. 68), Murat Kalkan, Tom

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Batuhan Artarslan, Abdülaziz Solmaz (Artun dk. 90), Marc (Askar dk. 25), İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Halil Köçer, Batuhan Karadeniz, Cemil Adıcan, Fevzi Özkan (Oktay dk. 81), Şaban Özel

Sarı Kartlar: Chehoudi, Çağrı, Youssef, Tom (Elazığspor), İzzet Yıldırım, Halil Köçer (Şanlıurfaspor)