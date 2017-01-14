En çok Beşiktaş’a en pahalı Fenerbahçe’ye

Gençlerbirliği’nin ticaret dehası başkanı İlhan Cavcav, 2000 yılından bu yana dört büyüklere 30 futbolcu satarak 29 milyon Euro’yu kasasına koydu. Beşiktaş, toplamda 11 oyuncu aldı. İlhan Cavcav’ın en iyi müşterisi 9.2 milyon Euro ödeyen Fenerbahçe oldu. Galatasaray, başkent ekibinden sadece 2 isim getirdi.

Gençlerbirliği başkanlığında 39. yılını geçiren İlhan Cavcav, sık teknik direktör değiştirmesi kadar başarılı oyuncu ticaretiyle de tanınır. Bunun son örneğini, altyapıdan yetiştirip Galatasaray'a 2.5 milyon Euro'ya sattığı Ahmet Çalık'la gösterdi. Peki, Cavcav'dan dört büyükler kaç oyuncu aldı? 2000 yılına kadar gidip inceledik. Başkent ekibi bu süreçte 11'le en çok oyuncuyu Beşiktaş'a gönderdi. Fenerbahçe ise Cavcav'dan sekiz oyuncu transfer edip toplam 9.2 milyon Euro ile en yüksek rakamı ödedi. Trabzonspor, aldığı dokuz isme 7.1 milyon Euro verdi ancak çoğundan verim alamadı.

Ahmet Çalık Galatasaray`a transfer sürecini anlattı Galatasaray'ın yeni transferi Ahmet Çalık, hayal ettiği kulübe geldiği için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyerek, “Hayallerimi süsleyen kulübe geldim. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum” dedi. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY 16 YIL SONRA

Galatasaray ise Ahmet Çalık'la, Ümit Karan'dan sonra tam 16 yıl sonra İlhan Cavcav'la alışverişe girdi. Transfermarkt verilerine göre, dört büyükler aldıkları 30 oyuncunun sadece 11'ine bedel ödemedi, iki ismin ise bonservis durumu bilinmiyor. Futbolda bonservis kayıtlarının daha muntazam tutulmaya başlandığı 2000 yılından bu yana İlhan Cavcav'ın, dört büyüklere yaklaşık 29 milyon Euro'luk oyuncu sattığı da ortaya çıkıyo