En çok Beşiktaş’a en pahalı Fenerbahçe’ye

Gençlerbirliği başkanlığında 39. yılını geçiren İlhan Cavcav, sık teknik direktör değiştirmesi kadar başarılı oyuncu ticaretiyle de tanınır. Bunun son örneğini, altyapıdan yetiştirip Galatasaray'a 2.5 milyon Euro'ya sattığı Ahmet Çalık'la gösterdi. Peki, Cavcav'dan dört büyükler kaç oyuncu aldı? 2000 yılına kadar gidip inceledik. Başkent ekibi bu süreçte 11'le en çok oyuncuyu Beşiktaş'a gönderdi. Fenerbahçe ise Cavcav'dan sekiz oyuncu transfer edip toplam 9.2 milyon Euro ile en yüksek rakamı ödedi. Trabzonspor, aldığı dokuz isme 7.1 milyon Euro verdi ancak çoğundan verim alamadı.
GALATASARAY 16 YIL SONRA
Galatasaray ise Ahmet Çalık'la, Ümit Karan'dan sonra tam 16 yıl sonra İlhan Cavcav'la alışverişe girdi. Transfermarkt verilerine göre, dört büyükler aldıkları 30 oyuncunun sadece 11'ine bedel ödemedi, iki ismin ise bonservis durumu bilinmiyor. Futbolda bonservis kayıtlarının daha muntazam tutulmaya başlandığı 2000 yılından bu yana İlhan Cavcav'ın, dört büyüklere yaklaşık 29 milyon Euro'luk oyuncu sattığı da ortaya çıkıyo