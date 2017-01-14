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Euroleague’de haftanın MVP’si Doncic

THY Euroleague'de 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid’in Sloven oyuncusu Luka Doncic seçildi.
16:3314 Ocak 2017
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Euroleague’de haftanın MVP’si Doncic

Euroleague’de 17. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona ererken, haftanın oyuncusu da belli oldu. Real Madrid'in evinde Maccabi FOX'u 80-75 mağlup ettiği mücadelede galibiyetin mimarlarından olan Luka Doncic, haftanın MVP’si seçildi. Doncic, maçı 10 sayı, 11 ribaund ve 8 asist ile oynayarak topladığı 32 verimlilik puanı ile MVP ödülünün sahibi oldu.

EA7 Emporio Armani Milan’ın Sırp oyuncusu Milan Macvan ise 33 verimlilik puanı toplamasına rağmen takımının CSKA Moskova’ya 101-64 yenilmesinden dolayı MVP ödülünü alamadı.

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