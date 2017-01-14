Günün transfer haberleri - 14 Ocak Cumartesi

Spor basınında öne çıkan transfer gelişmelerini sizler için derledik. İşte gazetelerde günün dikkat çeken haberleri...
Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink, Sao Paulo'da forma giyen Maicon için yönetime onay verdi. (Fanatik)
Fenerbahçe, İtalyan ekibi Juventus'un gözden çıkardığı ve 10 numara mevkiinde görev yapan 31 yaşındaki Hernanes'i, satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. (AMK)
Yönetim, Mehmet Ekici’nin ardından Trabzon’la da anlaşmaya çok yakın. Bursaspor maçı kadrosuna alınmayan yıldız oyuncunun transferi her an bitebilir. (Fanatik)
Galatasaray, golcü oyuncu Alexandre Pato için Villarreal ile büyük ölçüde anlaştı. Yönetim, İspanyollar ile günlerdir sürdürdüğü pazarlıklarda da mutlu sona çok yakın... (AMK)
Beşiktaş’tan yılan hikayesine dönen golcü transferinde yeni hamle... Saint-Etienne forması giyen 1.87’lik Norveçli Alexander Söderlund için nabız yoklanıyor. (AMK)
Rizespor’dan 2 sezon önce Udinese’ye transfer olan genç sol bek oyuncusu Ali Adnan, menacerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’a önerildi. (Fanatik)
Chedjou’nun sözleşme feshi için üzerine kaç para verileceğinin hesaplandığı günlerde, Çin’den piyango gibi haber geldi. Süper Lig’e yeni yükselen Guizhou Zhicheng kulübü, 2.5 milyon Euro’luk teklifle kapıyı çaldı. (Fanatik)
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bazı tekliflerin olduğu Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike'yi isteyen kulübe kolaylık sağlanmasını ve bu şekilde kulübün önemli bir mali yükten kurtulmasını istedi. Yönetime ve menajerlere talimet veren Yıldırım, "İster kiralık ister bonservisiyle. Bu işi fazla uzatmayın. Artık sıkıldım" talimatını verdi. (Takvim)
İngiltere’nin Hull City Kulübü, kadro dışı kalan Emmanuel Emenike ile Van der Wiel’i kiralamak için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Ancak yönetim iki oyuncunun da satılık olduğunu, başka bir formül üzerinde durulmadığını belirterek gelen teklifleri geri çevirdi. (Fanatik)
Fenerbahçe; 1 milyon 750 bin Euro önerdi, Trabzonspor, “3.5 milyon Euro” istedi... 2 milyon Euro’ya çıkan Kanarya beklemeye geçerken, bordo-mavili yönetim yine “Hayır” dediği takdirde Ekici sezon sonu çubuklu formayı giyecek. (Fotomaç)
Quaresma'nın menajerinin, "Beşiktaş'ta mutluyum, kalmak istiyorum" tavrına rağmen Quaresma'yı ikna etmek için uğraştığı ve "Teklifler çok iyi. Çin'e gidersen Türkiye'de aldığın paranın çok fazlasını kazanırsın. Böyle bir fırsat bir daha gelmez" dediği kaydedildi. (Sabah)