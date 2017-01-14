Jasikevicius: Aptalca hatalar yaptık

Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maçın kırılma anlarının rakip takım lehine sonuçlandığını ifade ederek, “Defansif olarak çok aptalca hatalar yaptık. Çok fazla boş atış kaçırdık“ dedi.

Euroleague'in 17. haftasında Zalgiris Kaunas, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Odeabank'a 87-79 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius karşılaşmayı değerlendirdi.

Genel olarak iki takımın da kazanabileceği bir maç olduğunu söyleyen Sarunas Jasikevicius, “Kırılma anları Galatasaray Odeabank lehine sonuçlandı. Defansif olarak çok aptalca hatalar yaptık. Çok fazla boş atış kaçırdık. Galatasaray da bunları değerlendirince maçı kazanan taraf oldu” diye konuştu