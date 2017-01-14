Juventus’un yıldızına Fenerbahçe kancası

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Juventus'un gözden çıkardığı ve 10 numara mevkiinde görev yapan 31 yaşındaki Hernanes'i, satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Fenerbahçe yönetimi, Advocaat'ın raporu doğrultusunda transfer harekâtını dört bir koldan sürdürürken, rotayı İtalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Juventus forması giyen Hernanes için zemin yoklaması yapıyor. İtalyan ekibiyle 2018 yazına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Juventus yönetimi, Hernanes ile aynı mevkiide görev yapan Mandragora'yı geleceğe yatırım olarak görüyor. Üstüne üstlük yine o bölge için Tomas Rincon'u da kadroya kattılar.

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İtalyanlar, gözden çıkarılan Hernanes'i satmayı planlıyor. Fenerbahçe ise 31 yaşındaki oyuncuyu, satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. İki kulüp arasındaki yakın ilişkiye de güvenen sarı-lacivertliler, birkaç gün içinde tekliflerini Juventus kulübüne iletecek. Her iki ayağını da kullanabilen Hernanes, 2015 yılının ağustos ayında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter'den Juventus'a transfer olmuştu. Bu sezon İtalya Serie A'da 10 maçta forma giyen sambacı, takımına 1 gollük katkı verdi.