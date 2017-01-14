Kardemir Karabükspor 1-0 Akhisar Belediyespor / Maç özeti

Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Akhisar Belediyespor'u Latovlevici'nin attığı muhteşem frikik golüyle mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Akhisar Belediyespor’u Iasmin Latovlevici’nin attığı tek golle yenmeyi başardı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Afrika Kupası nedeniyle pek çok as oyuncusundan yoksun bir şekilde sahaya çıkan Kardemir Karabükspor, maça baskılı başladı. Akhisar Belediyespor’un yarı sahasında pres yaparak rakibinin çıkmasını engelleyen ev sahibi ekip, özellikle Latovlevici’nin kullandığı sol kanattan etkili ataklar geliştirdi. Ancak savunmada hata yapmayan ve 20 dakikadan sonra oyunda dengeyi sağlayan Akhisar Belediyespor, ilk yarı boyunca rakibine gol şansı tanımadı. Maçta sürekli tempoyu düşüren konuk ekip, Karadeniz temsilcisinin baskısını kırmayı başardı.

ISI HARİTASI

İkinci yarıya da hızlı başlayan Kardemir Karabükspor, gol için risk almaya başladı. İyi kapanan Akhisar Belediyespor, 80 dakika direndi. Ancak 80. dakikada kazanılan serbest vuruşta Latovlevici, muhteşem bir vuruşla topu ağlara göndererek takımına üç puanı kazandırdı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

18 Kaleci Bora, Caner'in geri pasını elle kontrol edince hakem endirekt serbest vuruş kararı verdi. Ceyhun'un altıpas çizgisinin hemen gerisinden vuruşu yandan auta gitti.

45′ Latovlevici serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı, Barış kafayla vurdu, top kalecide kaldı.

45+1′ Ceyhun soldan ortaladı, Lazarevic kafayla vurdu, top kalecide kaldı.

47' Latovlevici, serbest vuruşta direk kaleye vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

58' Sleznyov, sağdan arka direğe ortaladı, uygun durumda Lazarevic dokunamadı.

64' Ömer serbest vuruşta soldan ceza sahasına ortaladı, Rodallega kafayla vurdu kaleci topu kornere çeldi.

GOOOOL! 80' Latovlevici, ceza sahası hafif sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta direk kaleye vurdu. Top kaleci Bora'nın sağından ağlara gitti: 1-0.