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14 Ocak 2017 16:00
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Kayserispor’da biletlere yoğun ilgi

Kayserispor'un, 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Kadir Has Stadında oynanacak bütün iç saha maçları için başlatılan kombine bilet kampanyası ilk gün yoğun ilgi gördü.
10:3914 Ocak 2017
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Kayserispor’da biletlere yoğun ilgi

Kayserispor tarafından sezonun ikinci yarısı ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları için kampanya başlatıldı. Yapılan kampanyada Passolig kartlarına Batı Tribün için 100 TL, Doğu Tribün için 80 TL, Kuzey Kale Arkası tribünü için 20 TL yükleten herkes, sezon sonuna kadar Kayserispor iç saha maçlarını Kadir Has Stadı’ndan takip edebilecek. Kayserispor kulübü ile Passolig şirketi işbirliği ile; Passolig kartı olmayan Kayserispor taraftarları için, Cumhuriyet Meydanı’na stant açıldı. 30 Ocak’a kadar açık olacak stantta, kart temini ve bilet dolumu işlemleri yapılacak. Bu merkezden iç saha maçlarının tamamı için yükleme yaptıracak taraftarlara Kayserispor atkısı da hediye ediliyor. Bilet kampanyasına ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterildi.

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