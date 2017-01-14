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KONYASPOR
14 Ocak 2017 19:02
ATİKER KONYASPOR
0 - 1
GALATASARAY
MAÇ ÖZETİ
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Konya’da ‘Mete gol gol gol’ tezahüratı!

Atiker Konyaspor-Galatasaray maçında ev sahibi takımın taraftarları hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi. Tribünler 'Mete gol gol gol' tezahüratı yaptı.
20:4314 Ocak 2017
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Konya’da ‘Mete gol gol gol’ tezahüratı!

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Atiker Konyaspor, mücadelenin 71. dakikasında 10 kişi kaldı. Ali Çamdalı yaptığı faulden sonra sarı kart görürken, hakem Mete Kalkavan’a yaptığı itirazdan dolayı ikinci sarı kartla oyun dışına gönderildi.

Bu pozisyondan sonra Konyasporlu taraftarlar hakem Mete Kalkavan’i hedef aldı. Yeşil-beyazlı tribünler, Kalkavan için ‘Mete gol gol gol’ tezahüratında bulundu.

14 Ocak 2017 Şehit Fethi Sekin`in oğlu Konyaspor-Galatasaray maçında Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e forma hediye edildi. İlgili Haberi Oku

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atiker konyaspor galatasaray mete kalkavan
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