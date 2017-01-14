Konya’da ‘Mete gol gol gol’ tezahüratı!

Atiker Konyaspor-Galatasaray maçında ev sahibi takımın taraftarları hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi. Tribünler 'Mete gol gol gol' tezahüratı yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Atiker Konyaspor, mücadelenin 71. dakikasında 10 kişi kaldı. Ali Çamdalı yaptığı faulden sonra sarı kart görürken, hakem Mete Kalkavan’a yaptığı itirazdan dolayı ikinci sarı kartla oyun dışına gönderildi.

Bu pozisyondan sonra Konyasporlu taraftarlar hakem Mete Kalkavan’i hedef aldı. Yeşil-beyazlı tribünler, Kalkavan için ‘Mete gol gol gol’ tezahüratında bulundu.

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