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Leicester City 0-3 Chelsea

Geçen hafta Tottenham'a 2-0 yenilerek 13 maçlık galibiyet serisi sona eren Chelsea, deplasmanda son şampiyon Leicester City'i 3-0 mağlup etti.
22:3714 Ocak 2017
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Leicester City 0-3 Chelsea

İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında Chelsea, Leicester City deplasmanına çıktı. King Power Stadı’nda oynanan mücadeleyi Londra temsilcisi 3-0 kazanmayı başardı.

Geçen hafta Tottenham yenilgisiyle tarihi başarıya giden serisi 13 maçta kalan Chelsea, 6. dakikada Marcos Alonso ile 1-0 öne geçti. İlk yarısı tek golle geçilen karşılaşmada maçın sürpriz ismi olan Marcos Alonso yine sahneye çıktı! İspanyol sol bek 51. dakikada kendisinin ve takımını ikinci golünü kaydetti: 2-0. Marcos Alonso kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol atmayı başardı.

Fitness antrenörü ve teknik direktör Conte ile kavga ettiği için kadro dışı kalan Diego Costa’tan yoksun maça çıkan Maviler, 71. dakikada bir diğer İspanyol oyuncusu Pedro ile 3-0’ı buldu.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken, Chelsea 52 puana yükseldi. Geçen sezonu 50 puanla tamamlayan Londra ekibi, liderliğini sürdürdü! Leicester City ise 21 puanla 15. sırada yer aldı.

Etiketler
chelsea ingiltere premier lig Leicester City Marcos Alonso
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