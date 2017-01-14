Leicester City 0-3 Chelsea

Geçen hafta Tottenham'a 2-0 yenilerek 13 maçlık galibiyet serisi sona eren Chelsea, deplasmanda son şampiyon Leicester City'i 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında Chelsea, Leicester City deplasmanına çıktı. King Power Stadı’nda oynanan mücadeleyi Londra temsilcisi 3-0 kazanmayı başardı.

Geçen hafta Tottenham yenilgisiyle tarihi başarıya giden serisi 13 maçta kalan Chelsea, 6. dakikada Marcos Alonso ile 1-0 öne geçti. İlk yarısı tek golle geçilen karşılaşmada maçın sürpriz ismi olan Marcos Alonso yine sahneye çıktı! İspanyol sol bek 51. dakikada kendisinin ve takımını ikinci golünü kaydetti: 2-0. Marcos Alonso kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol atmayı başardı.

Fitness antrenörü ve teknik direktör Conte ile kavga ettiği için kadro dışı kalan Diego Costa’tan yoksun maça çıkan Maviler, 71. dakikada bir diğer İspanyol oyuncusu Pedro ile 3-0’ı buldu.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken, Chelsea 52 puana yükseldi. Geçen sezonu 50 puanla tamamlayan Londra ekibi, liderliğini sürdürdü! Leicester City ise 21 puanla 15. sırada yer aldı.