Manisaspor son dakikada yıkıldı

Manisaspor geriye düşüp 3 dakikada öne geçtiği maçta Boluspor'un 90+2. dakikada attığı gole engel olamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Manisaspor sahasında ağırladığı Boluspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından küme düşme hattındaki ev sahibi takım 13 puanla 16. sırada yer alırken, play-off yarışı yapan konuk takım da 27 puanla 5. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

33. dakikada Savaş'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Mikic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

37. dakikada hızlı gelişen Boluspor atağında Guido'nun pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Poepon'un şutunda meşin yuvarlak kaleci İsmail'de kaldı.

39. dakikada Guido'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topa gelişine vuran Musa Sinan'ın şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğine de çarparak filelerle buluştu. 0-1

41. dakikada savunmanın arkasına sarkan Poepon'un kalesini terk eden İsmail'i geçip sağ kanattan içeriye doğru ortaladığı topa iyi yükselen Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda boş kaleye giden meşin yuvarlağa son anda Manisaspor savunması ayak koyarak, mutlak golü önledi.

69. dakikada Manisaspor atağında İsmail Haktan'ın sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde yatarak vuran Bahattin'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

72. dakikada Umut'un ara pasıyla Boluspor savunmasının arkasına sarkan Ozan'ın ceza sahası içerisinde kaleci Soner'i de geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

76. dakikada Boluspor atağında Manisaspor kalecisi İsmail'in Musa Sinan'a ceza sahası içerisinde yaptığı faul sonrası hakem Serkan Tokat penaltı kararı verdi.

77. dakikada Poepon'un kullandığı penaltı atışında kaleci İsmail, sağına atılan topa iyi uzanarak gol olmasını önledi.

90+1. dakikada Mertan Caner’in sol kanattan yerden pasında Bahattin’in altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı rövaşata vuruşunda topüstten dışarıya çıktı.

90+2. dakikada Musa Sinan’ın ceza sahasının sağından kullandığı serbest vuruşta Alim’in penaltı noktasının hemen yanından gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Tokat, Oğuz Terz, Mehmet Salih Mazlum

Manisaspor: İsmail, Sercan, Dimov, Ümit Yasin, Emre Öztürk, Hakan Turan (Umut Gündoğan dk. 56), Ozan (Mertan Caner dk. 86), Savaş (İsmail Haktan dk. 67), Gökhan, Metin, Bahattin

Boluspor: Soner, Alim, Necati, Furkan, Cengiz Umut, Emre Kılınç, Guido (Vrede dk. 56), Abdulkadir (Kadir dk. 66), Murat (Yusuf Emre dk. 78), Musa Sinan, Poepon

Goller: Musa Sinan (dk. 39), Alim (dk. 90+2) (Boluspor), Bahattin (dk. 69), Ozan (dk. 72) (Manisaspor)

Sarı kartlar: Guido, Poepon, Murat (Boluspor), Ümit Yasin, İsmail Haktan (Manisaspor)