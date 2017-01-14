Mehmet Ekici’yi bu sözleri kadro dışı bıraktırdı

Bursa’da taraftarından tepki gören Trabzonspor'un yıldızı Mehmet Ekici, Fenerbahçe için Başkan Muharrem Usta’ya rest çekti.

Mehmet Ekici, Trabzonspor yönetimine restini çekti. Bordo-mavili kafileyle gittiği Bursa deplasmanında Trabzonsporlu birkaç taraftarın küfürlü saldırısına maruz kalan yıldız orta saha, isyan bayrağını çekti ve Başkan Muharrem Usta'ya “Ben Fenerbahçe'yi, Advocaat da beni çok istiyor. Sarı-lacivertlilerle anlaştım ve kendilerine kulübümün menfaatlerinin önemini ilettim. Siz de sözünüzü tutun, beni bırakın” ifadelerini kullandı.

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BEŞİKTAŞ KARIŞTIRIYOR

Transfer görüşmesini babası değil, menajeri Danyel'in yürüttüğünü vurgulayan Mehmet Ekici, “Beşiktaş ortalığı karıştırıyor. Kendileri ile en son 1 ay önce görüştüm. Anlaştığım yönündeki haberler algı operasyonu… Fenerbahçe'ye söz verdim, bedeli ne olursa olsun sarı-lacivertli formayı giyeceğim. Ben Fenerbahçe ile anlaştım ve şimdi olmazsa sezon sonunda gideceğim. Kadro dışı kalsam da Beşiktaş'ı istemiyorum” dedi.

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FİYAT YÜKSELTİLDİ

Aatıf'ın takasta gitmek istememesi üzerine Fenerbahçe, Mehmet Ekici için Trabzonspor'a bonservis bedeli olarak teklif ettiği 1.5 milyon Euro'yu, 1 milyon 750 bin Euro'ya çıkarttı. İki kulüp anlaşma zemini ararken tecrübeli futbolcu, Beşiktaş yönetimi ve Şenol Güneş'in algı operasyonu ve baskıyla bu transfere engel olmaya çalıştığını iddia etti. Sarı-lacivertli yönetim, Ekici için son teklifini yaptı ve Trabzon'dan cevap bekliyor.