Messi’yi eleştirdi, Barcelona’dan kovuldu

Barcelona'da Messi'nin diğer oyuncular olmaksızın bu kadar iyi bir futbolcu olmayacağını söyleyen yönetici Pere Gratacos'un görevine aniden son verildi. Bu karar İspanya'da epey eleştiri aldı.

Liga devi Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi’yi eleştiren yönetici Pere Gratacos’un görevine son verildi. Katalan yönetici, Messi’nin Suarez, Neymar v Iniesta gibi oyuncular olmaksızın bu kadar iyi bir oyuncu olamayacağını söyledi.

Barcelona’nın Atletic Bilbao galibiyetinden sonra konuşan Gratacos, “Takım Messi’den ibaret değil. Leo takımın önemli oyuncularından biri. Barcelona her oyuncunun üzerinde. Messi takımın en iyisi olmasının yanında Neymar, Suarez, Iniesta ve Pique gibi oyuncular olmaksızın bu denli iyi bir oyuncu olamazdı.” ifadelerini kullandı.

Arjantinli’nin 2018’de bitecek olan sözleşmesini yenilemek için çok titiz davranan Barcelona yönetimi, bu beyan sonrasında Pere Gratacos’un kulüpteki görevine son verildiğini açıkladı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER