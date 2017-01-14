Messi’yi eleştirdi, Barcelona’dan kovuldu

Liga devi Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi’yi eleştiren yönetici Pere Gratacos’un görevine son verildi. Katalan yönetici, Messi’nin Suarez, Neymar v Iniesta gibi oyuncular olmaksızın bu kadar iyi bir oyuncu olamayacağını söyledi.
Barcelona’nın Atletic Bilbao galibiyetinden sonra konuşan Gratacos, “Takım Messi’den ibaret değil. Leo takımın önemli oyuncularından biri. Barcelona her oyuncunun üzerinde. Messi takımın en iyisi olmasının yanında Neymar, Suarez, Iniesta ve Pique gibi oyuncular olmaksızın bu denli iyi bir oyuncu olamazdı.” ifadelerini kullandı.
Arjantinli’nin 2018’de bitecek olan sözleşmesini yenilemek için çok titiz davranan Barcelona yönetimi, bu beyan sonrasında Pere Gratacos’un kulüpteki görevine son verildiğini açıkladı.
AMKSPOR / DIŞ HABERLER
Comunicat del FC Barcelona sobre Pere Gratacós https://t.co/OdSDGsP3qP #FCBLive pic.twitter.com/RthClVY2j7
— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 13 Ocak 2017