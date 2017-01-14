Mourinho’yu kovmanın bedeli ağır oldu

Chelsea, 2015 yılı sonunda görevine son verdiği Jose Mourinho'nun 9,5 milyon Euro zarara mal olduğunu açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, eski teknik direktörü Jose Mourinho ile yollarını ayırmanın maliyetini açıkladı. Maviler’in Mourinho’yu göndermesi, kulübe 8,3 milyon sterline (9,5 milyon Euro) mal oldu.

Premier Ligi’nde 2014-15 sezonunda elde edilen şampiyonluğun ardından çok kötü bir grafik sergileyen Chelsea’de fatura Portekizli teknik adama kesildi. 2015’in aralık ayında görevine son verilen Mourinho’nun ayrılığı kulübe pahalıya patıladı.

Takım sezonu onuncu sırada bitirdi ve kulüp bu sezon 70,6 milyon sterlin zarar açıkladı. Takımı geçici olarak yöneten Guus Hiddink yerine Antonio Conte teknik direktörlüğe getirildi. Lonra temsilcisi İtalyan çalıştırıcı ile yeni bir hava yakaladı.

İngiltere Premier Lig’de Chelsea, yirminci hafta sonunda en yakın rakibi Liverpool’un 5 puan önünde lider konumda bulunuyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER