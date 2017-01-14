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Olcay Şahan’dan 10 numara veda

Beşiktaş'ta 4.5 sezon oynadıktan sonra Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan dün akşam ilk kez yeni takımı ile sahaya çıktı.
13:1714 Ocak 2017
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Olcay Şahan’dan 10 numara veda

Bursapor – Trazbzonspor maçında 90 dakika sahada kalan Olcay Şahan maç sonu tribüne giderek Trabzonsporlu taraftarlara üçlü çektirdi.

Olcay Şahan Beşiktaş’taki son üçlüsünü ise bu sabah eski takım arkadaşlarıyla vedalaşmaya geldiğinde yaptı

Olcay’ın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı son veda konuşması Beşiktaş’ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Trabzonspor’da 20 numaralı formayı giymeye başlayan tecrübeli oyuncu yaptığı veda konuşmasında “Çok güzel anılarımız var. İyi günde kötü günde hep birlikteydik. Ailemden daha çok sizi gördüm. Şu an gittiğim için çok üzgünüm. İnşallah şampiyon olursunuz” derken konuşmasının sonunda arkadaşlarının isteğini kırmadı.

“Olcay ortaya üçlü çektir Kartal’a ” tezahüratları sonrası siyah-beyazlılara son kez üçlü çektiren ve oldukça duygusal anlar yaşayan Olcay Şahan takım arkadaşlarının omuzlarında Ümraniye’ye veda etti.

-Olcay Şahan’ın eski takım arkadaşları ve Şenol Güneş ile vedasından görüntüler

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beşiktaş olcay şahan trabzonspor
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